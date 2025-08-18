お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓さんが、自宅の室外機を盗まれそうになる被害に遭ったことがわかりました。捜査関係者によりますと今月16日の朝までにお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓さんの自宅で、エアコンの室外機が何者かに盗まれそうになる事件があったということです。鈴木さんの自宅の近くに住む住民が犯行を目撃し声をかけたところ犯人は逃走し、室外機の配線が刃物のようなもので切断された痕跡があっ