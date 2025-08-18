週に1度の「もっとホークス」。今回は松本裕樹投手（29）のインタビューです。今季はセットアッパーの一人として38試合に登板して防御率0・96で、リーグトップの30ホールド。9日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で通算100ホールドに到達しました。昨季の終盤はけがで泣いた右腕に、今季への思いを聞きました。（聞き手・構成＝大橋昂平）―ここまでのシーズンを振り返って。「いい投球ができた試合を積み重ねた結果、こ