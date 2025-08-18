アニメやゲームが人気の「ひみつのアイプリ」のポップアップショップが、有楽町と神戸のマルイで開催される。有楽町マルイは8月30日（土）から9月14日（日）、神戸マルイは11月1日（土）から11月9日（日）まで。『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOIが有楽町・神戸で開催(C)ＴーＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会新作グッズの販売や、スペシャルアイプリカードがもらえる購入特典、抽選会などを実施