きゃりーぱみゅぱみゅのMV美術や「KAWAII MONSTER CAFE（カワイイモンスターカフェ）」などを手掛け、世界に“Kawaii文化”を発信し続けるアーティスト増田セバスチャンがプロデュースする新たなエンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND（カワイイモンスターランド、以下：KML）が、2025年冬、東京・原宿の竹下通りに誕生する。【写真】「カワイイモンスターランド」を一足先に体験できる！10周年記念パ