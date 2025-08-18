瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れているところが多いですが、局地的に雨が降っています。夜のはじめごろにかけては雷を伴い激しい雨が降るおそれがあります。天気の急変や雨の降り方に注意してください。 19日も晴れの天気が続きますが、内陸ではやや雲が広がりやすい見込みです。昼過ぎからは雷雨のところがあるでしょう。岡山県北部では局地的に激しく降る予想です。朝の最低気温は岡山で26度、津山で24度、高松で27度でしょ