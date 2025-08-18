ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレ東系）の公式Instagramが、オフショットを公開した。 参考：『40までに』新規ファンが続出風間俊介×庄司浩平の“歳の差オフィスラブ”がたまらない 公開された写真には、慶司（庄司浩平）がフィルムカメラで撮影した雀（風間俊介）の姿や、雀が慶司を真剣に撮る場面が映し出されている。ドラマ本編でも少しずつ心を開いていく雀の等身大の魅力が描かれているが、このオフショット