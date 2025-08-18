きょう（18日）午後、倉敷市玉島長尾で住宅1棟が全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 警察と消防によりますと、きょう午後1時45分ごろ、倉敷市玉島長尾の61歳の男性が住む2階建ての住宅から煙が出ていると近所に住む女性から消防に通報がありました。 消防が消火活動にあたり、約2時間後に消し止められましたが、木造瓦葺き2階建て住宅1棟が全焼しました。出火当時男性は、外出していて、けがはあ