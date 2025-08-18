■これまでのあらすじ「子どもを欲しくない」と言う人が理解できない主人公。3歳になった子どもが可愛くて仕方なく、幸せな日々を送っている。そんななか、3年ぶりに大学時代の友人たちと会うことに。友人たちは主人公よりさきに結婚しているが子どもがいない。子どもを産んで幸せになった自身の経験から、主人公は子づくりを急かすことを思い立つ…■3年ぶりの再会■子どもは夫に預けて参加■子どもの写真を延々と見せる■友人た