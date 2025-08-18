JR東日本は、9月1日から9月15日までの山形新幹線の運転計画を発表しました。6月17日に発生したE8系車両の故障の影響はまだなくならず、一部の臨時列車が運休するとしています。 【画像】9月1日～9月15日の運転計画 なお、該当期間の臨時列車の指定席は8月19日午前5時から販売されます。 ※画像JR東日本ホームページより