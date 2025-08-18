熱帯低気圧 a 【画像】九州・沖縄・全国の今後の天気 2025年8月18日16時10分発表気象庁 18日15時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    宮古島の南南東約280km中心位置    北緯22度35分 (22.6度)東経126度35分 (126.6度)進行方向、速さ    北北東 ゆっくり中心気圧    1008 hPa中心付近の最大