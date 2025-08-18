ロシア軍の攻撃を受けた建物から負傷した民間人を救出する救急隊＝１８日、ウクライナ・ハルキウ州/Andrii Marienko/AP（ＣＮＮ）ウクライナ当局は、過去２４時間のロシアによる攻撃の激化で、子ども３人を含む９人が死亡したと明らかにした。ウクライナ第２の都市ハルキウでは住宅が攻撃を受けて火災と倒壊が起き、５人が死亡、少なくとも２０人が負傷した。軍行政府トップトップが明らかにした。この攻撃で１歳半の女児と１６歳