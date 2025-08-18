交差点で出合い頭に衝突。軽自動車が横転し、1人が軽いけがをしました。交差点の真ん中で1台が横転し、1台の車両の前部分が激しく壊れています。18日午前8時半ごろ、鹿児島・奄美市名瀬港町の交差点で、乗用車が軽自動車と出合い頭に衝突しました。この事故で軽自動車は横転し、運転していた60代の男性が病院に搬送されました。軽傷だということです。交差点に信号機はなく、乗用車側に一時停止の標識があったということです。