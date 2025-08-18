家電量販店の「ジョーシン」は、人気のポケモンカードMEGA「スターターセットMEGA」の抽選販売を実施しています。応募期間は、2025年8月16日から20日23時59分まで。ジョーシンのアプリから応募できます。なお、「レギュラースマイル」以上の会員が抽選の対象です。当選発表は9月2日15時以降対象商品はこちら。9月5日発売の新商品です。・ポケモンカードMEGA スターターセットMEGA メガゲンガーex・ポケモンカードMEGA スターターセ