全打席を解説するＡＩ機能を追加したアプリ画面（球団提供）横浜ＤｅＮＡは球団公式アプリ「ＢＡＹＳＴＡＲＳＳＴＡＲＧＵＩＤＥ」に選手の全打席を解説するＡＩ機能「ＢＡＳＥ☆ＢＬＵＥ」を追加した。１９日の広島戦（横浜）から利用できる。投手と打者の過去の対戦データを瞬時に解析し、見どころなどをリアルタイムで分かりやすく届ける。試合解説を行うＡＩ機能はＮＰＢ球団として初のサービスという。「ハマスタ観