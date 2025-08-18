DASH海岸静岡県・駿河湾へ！新種が続々と発見される日本一深い湾で夏の深海大調査！富士山の恵みが生んだおさかな天国のヌシ！体長1m超え＆1匹4万円超えの深海のキングを狙う！日本唯一の1000m潜水可能な深海ドローンで奇妙でかわいい深海生物を続々と発見！そして、巨大生物の超貴重な生態の撮影に成功！果たして、深海のキングを釣り上げることはできたのか！釣れた深海魚を焚き火で豪快キャンプ飯に！