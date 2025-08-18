現在公開中の映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、公開から10日間（8月8日〜8月17日）で、動員196万9307人、興行収入30億5765万2110円を記録し、2025年公開の洋画作品として最速で興行収入30億円を突破した。【写真】狙うは陸・海・空の最強恐竜のDNA！8月8日に封切りを迎えた本作は、初週末3日間で動員71万5467人、興行収入11億3297万1700円を記録し、2025年に日本で公開された洋画作品最速で10億円を突破。公開4