新日本製薬は9月1日、「パーフェクトワンフォーカス」シリーズから、新商品「VCハイドラ クリアクレンジングオイル」(120ml/2,420円)を発売する。8月28日からは、Qoo10にて先行販売を開始する。VCハイドラ クリアクレンジングオイル同商品は、肌をやわらかくほぐし、角栓を浮かせて落とす新しいオイルクレンジング。毛穴の1/30000サイズの微粒子オイルが毛穴の奥まで入り込み、メイクや毛穴汚れを洗浄する。オイルは6種類をこだわ