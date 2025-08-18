お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）8月18日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、日経平均株価は続伸し前週末に続いて最高値を更新したという日本経済新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「株価が上がっている理由はなんだろう。日本の景気が良くて株が上がるっていうなら分かるけど、そうでも