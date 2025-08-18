お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）。8月18日の放送は、皓星社から発売中の『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち〈民族浄化〉の原因はどこにあるのか』作者である、東京経済大学教授の早尾貴紀氏に話を伺った。 大竹「日本の近現代史からパレスチナ／イスラエル問題を「自