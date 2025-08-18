俳優・佐々木蔵之介（５７）が札幌競馬場に来場し、多くの反響が寄せられた。２０２５年のＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める佐々木は１７日、第６１回札幌記念・Ｇ２の表彰式でプレゼンターを務めた。「２０２３年に続き２回目ですが、その変わらぬ美しさに感動し、充実した１日を過ごせました」とコメントを寄せ、１０番人気・トップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）で制した横山