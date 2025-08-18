楽天は１８日、渡辺翔太投手が神奈川県内の病院で右肘のクリーニング手術を受けたと発表した。試合復帰まで３―４か月を要する見込みで、今季中の復帰は絶望的となった。渡辺は３年目の右腕で、２３年は５１試合、昨季は４９試合に登板と中継ぎ陣の一角として活躍してきた。今季は開幕２軍スタートも、５月３１日に昇格。２６試合に登板して１勝１セーブ７ホールド、防御率３・８６の成績も、８月１日に登録抹消されていた。