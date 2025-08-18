元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。筋トレに挑戦する動画を公開しました。 【写真を見る】【辻希美・長女】希空筋トレ風景を公開「最後倒れた」トレーナー付きで本格トレーニング投稿された動画では、希空さんが横たわり、バーベルを持ち上げるトレーニングに取り組んでいる様子が映し出されています。 トレーニング中は女性ト