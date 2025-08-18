元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が所属するグループ「ＡＯＡＯ」の公式インスタグラムなどで浴衣姿を披露し、その美しさが反響を呼んでいる。鮮やかな色合いの浴衣に赤い帯、ピンクの花の髪飾り姿で笑顔を浮かべる姿に、コメント欄などでは「世界一似合ってる」、「めっちゃ可愛い」、「恐ろしいほどの可愛さ」、「やっぱ赤いリップが似合うなー」、「美人すぎるなぁ」、