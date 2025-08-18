欧州株独仏指数は下落、慎重ムードで始まる 東京時間16:36現在 英ＦＴＳＥ100 9156.90（+18.00+0.20%） 独ＤＡＸ24260.63（-98.67-0.40%） 仏ＣＡＣ40 7898.66（-24.79-0.31%） スイスＳＭＩ 12055.45（-18.88-0.16%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:36現在 ダウ平均先物SEP 25月限44955.00（-85.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6466