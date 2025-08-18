アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/18営業日時点＝ 上海ゴム 0.28％ 上海銅 0.07％ 大連ポリエチレン -0.08％ 上海重油 -0.18％ 上海異形鉄筋 -0.31％ 大連とうもろこし -0.41％ ＊数値は前日比％