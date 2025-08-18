ミュージシャンのあのが１８日、Ｘを更新。「ガチャガチャ駆け込んで短期集中型で８万円使ってた」とつづり「辞めることができないから情けない」と嘆いた。あのちゃんは「ここ二日間で収録と収録の間の１・２時間空いた瞬間ガチャガチャ駆け込んで短期集中型で８万円使ってた」とガチャガチャ、いわゆるカプセルトイでわずか１時間強で８万円使用したと報告。「多分このままスマホのオンラインクレーンゲームで５０万課金（