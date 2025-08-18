週明け１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３１．２６ポイント（０．８５％）高の３７２８．０３ポイントと続伸した。２０１５年８月１９日以来、約１０年ぶりの高値水準を回復している。前週末の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が引き続き相場を支えた。７月の中国経済統計が総じて弱含む中、当局は追加の景気対策を打ち出すとの観測が広がっている。また、中国人民銀行（中央銀