3000系P車連結イメージ京阪電気鉄道はこのほど、2025年10月26日（日）に京阪線でダイヤ変更を実施すると発表しました。3000系車両の「プレミアムカー」を2両に拡大するほか、平日朝ラッシュ時間帯の増発などにより利便性向上を図ります。【参考】京阪3000系「プレミアムカー」増備へ、新たな観光列車の導入も検討（※2023年3月掲載）https://tetsudo-ch.com/12879196.html3000系「プレミアムカー」が2両に！座席数が大幅アップ今回