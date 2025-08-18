100点un・チョイス！第23回公演 舞台「#これで恋ができるなら」 100点un・チョイス！第23回公演 舞台『#これで恋ができるなら』が8⽉16⽇(土)から⾚坂 RED/THEATERで上演される。 100点un・チョイス！は、2014年秋、主宰・相馬あこにより旗挙げ。『全てにおいて100点満点をゴールとせず、最後まで妥協しない作品作りを！』を信念に、笑って笑って笑い泣きして、最後には心から泣ける作品を創作してい