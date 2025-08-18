マイク・リー監督の新作映画『Hard Truths（原題）』が、『ハード・トゥルース 母の日に願うこと』の邦題で10月24日に公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。 参考：『フィッシャーマンズ・ソング』監督が語る、音楽映画の醍醐味とイギリス国内の文化の違い 本作は、現代のロンドンを舞台に、怒りを抱えた母親を主人公にしたヒューマンドラマ。主人