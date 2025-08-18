岡山県は、災害発生時にバスやタクシーなどによる緊急輸送が迅速にできるよう県のタクシー・バス協会と協定を結びました。 【写真を見る】岡山県が県のタクシー・バス協会と協定災害発生時に県の要請を受け迅速に緊急輸送にあたる 締結式では岡山県の伊原木知事と岡山県バス協会・タクシー協会の会長が協定書に署名しました。この協定は地震や台風などの災害発生時に県の要請を受け、被災者やボランテ