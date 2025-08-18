厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関厚生労働省が、住民のがん検診の受診歴を市区町村が把握する仕組みを導入することが18日、分かった。受診漏れがある住民に定期的な検診を促し、早期発見や治療につなげるのが狙い。当面はQRコードなどを使って住民に受診歴を連絡してもらう方式を想定しており、来年4月以降準備が整った市区町村から始める。対象は胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5種類。市