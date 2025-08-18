プロボクサーの神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）の告別式が１８日、神奈川・相模原市の千代田ホール橋本で営まれた。ジム関係者ら約２００人が参列。故人との最後の別れを惜しんだ。神足さんは２日、東京・後楽園ホールでの試合後に救急搬送。急性硬膜下血腫で開頭手術を受け、８日に２８歳で亡くなった。葬儀委員長を務めたＭ・Ｔジムの村野健会長は「今、こうして逝ってしまったことを思うと悔やまれ、そして申し訳ない気持ちです」