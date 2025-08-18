阪急電鉄は、神戸市立王子動物園と連携した「王子動物園×阪急神戸線1dayパス」を9月1日（月）に発売する。阪急神戸線の1日乗車券と動物園入園券をセットにした企画乗車券で、価格は1,200円。 有効期間は9月20日（土）～11月30日（日）までの土日祝ダイヤ適用日。車での来園時に問題となる渋滞や駐車場の満車状況を回避し、目的地までスムーズにアクセスできることを目的の1つとしている。 王子動物園は阪急神