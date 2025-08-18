山形県酒田市刈屋地区では、ブランド梨「刈屋梨」の摘果作業が進められています。 【写真を見る】晴れが続き味に期待！ ブランド梨 "刈屋梨" の摘果作業進む今年は生育に苦労も今では順調に！（山形・酒田市） 今年は高温と記録的な雨の少なさから例年以上に難しい環境の中、生産者は果樹の育成を続けていました。 庄内の秋の味覚「刈屋梨」は酒田市刈屋地区で栽培されるブランド梨です。小松治さんの園地も収穫を目前に、摘