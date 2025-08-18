日本の劇団『その鉄塔に男たちはいるという』 日本の劇団『その鉄塔に男たちはいるという』でプロデューサーを務める栗原功平、作・演出する土田英生（MONO）、出演の おおたけこういち、畑中智行にインタビュー取材した。 「日本の劇団」は日本にある十年以上続く老舗劇団の劇団員から、それぞれ代表者一名が参加し、出演者全員劇団員のみで構成される企画。2024年4月に『第十七捕虜収容所』を上演。さらに