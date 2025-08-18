【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:Iが、8月16日・17日に神奈川・Kアリーナ横浜にて、アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』を開催した。※記事には演出に関する記載、ネタバレを含みます。 ■1曲目はデビュー曲「Click」 初のアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』で、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・