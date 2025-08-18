井村屋は、スポーツシーンに最適な「スポーツようかん あずき（個食／5本入／ポケット）」「スポーツようかん コーヒー（個食／5本入）」を2025年8月25日（月）より全国にて順次発売します。 「スポーツようかん あずき／コーヒー」 記事のポイント マラソンや登山などの持久力が必要なシーンで、手軽に糖質補給ができると人気の「スポーツようかん」。ポケットに入るサイズで、片手でも開けられる特許技術「ギュッと押