栃木・宇都宮市の国道でトレーラーが信号機に接触して横転し、現場付近は一時通行止めになりました。18日午前11時半ごろの映像では、大型のトレーラーが横に倒れ、歩道をふさいでいる様子がわかります。18日午前3時半ごろ、宇都宮市鐺山町の国道でトレーラーが横転する事故がありました。この事故で信号機が倒れて道路をふさいだため、現場周辺では午後3時頃まで約11時間半にわたり通行止めになりました。近隣住民：ドカーンと大き