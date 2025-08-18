18日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7474枚だった。うちプットの出来高が9406枚と、コールの8068枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の802枚（22円安98円）。コールの出来高トップは4万7000円の1238枚（1円安86円）だった。 コールプット 出来