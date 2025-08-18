18日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2872枚だった。うちプットの出来高が2322枚と、コールの550枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の251枚（40円安155円）。コールの出来高トップは4万9000円の87枚（9円高82円）だった。 コールプット 出来高