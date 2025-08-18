18日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が119枚と、コールの63枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の54枚（21円）。コールの出来高トップは4万6000円の39枚（320円高740円）だった。 コールプット 出来高前日比 価