○インフォメテ [東証Ｇ] 東証が19日売買分から信用取引の臨時措置(委託保証金率を70％以上［うち現金40％以上］とする)を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。 [2025年8月18日] 株探ニュース