気象台は、午後5時2分に、大雨警報（浸水害）をさいたま市、川越市、和光市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・さいたま市、川越市、和光市に発表 18日17:02時点南部では、18日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量70mm