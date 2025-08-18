プロゴルファーでタレントの東尾理子（４９）が１８日までにインスタグラムを更新。自宅での家族のほのぼのとした様子を紹介した。東尾は２００９年１２月、俳優・石田純一（７１）と結婚。中１の長男（１２）を筆頭に、小４の長女（９）、小１の次女（７）がいる。「純『ね、ね、これ大丈夫？』と、心配気にお茶碗を持ってリビングに来る父親子『それラッキーじゃん！』と、大喜びする子ども双子ちゃん見たの、