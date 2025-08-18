伊藤忠商事が、セブン銀行と資本業務提携に向けた協議を始めました。これは伊藤忠商事とセブン銀行がそれぞれ発表したもので、具体的な協議内容は明らかになっていませんが、両社は金融の分野で幅広い協業の可能性を検討していくとしています。セブン銀行は全国で2万8000台以上のATMを展開していて、多くをコンビニや商業施設などに設置しています。一方、伊藤忠商事は幅広い事業を抱え、多くの顧客基盤を持っています。両社はそれ