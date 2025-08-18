８月中旬に降り続いた大雨により、山口県が管理するダムの多くで貯水率が90％を超えました。県内では今月中旬にかけて「線状降水帯」が発生するなど各地で大雨が続きました。県管理のダム＝23か所のうち多くが貯水率90％を超えていて今月15日時点で9つのダムで貯水率が100％となっています。このうち、山口市の佐波川ダムでは今月上旬には70％台だった貯水率も大雨の影響で一時100％に。県内で最も貯水容量が大きい萩市の阿武川ダ