俳優の加藤ローサさんが、１７日放送の日本テレビ系番組「おしゃれクリップ」に出演。サッカー元・日本代表の松井大輔さんと離婚していたことを明かしました。 【写真を見る】【 加藤ローサ・松井大輔 】離婚を公表一緒に生活も…「妻じゃない、頑張らなくていい、って思えるようになって。私はすごい変わったなぁって思ってます」加藤さんは番組冒頭で、「先に言った方がいいかなって思って」と話し始め、「今は籍を抜い