（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025 映画「国宝」製作委員会 主演・吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らが出演する映画「国宝」（公開中）が、公開73日間で観客動員数747万人、興行収入は105億円を突破した。2002年「パレード」で山本周五郎賞、「パークライフ」で芥川賞を受賞。2007年「悪人」では、毎日出版文化賞、大佛次郎賞など数々の賞に輝いた吉田修一の最高傑作との呼び声高い「国宝」。本作の歌舞伎指導も務め