モデル・タレントのローラ（35）が18日、自身のインスタグラムを更新。新潟での最新ショットを披露した。ローラは「The closer I get to nature, the closer I get to myself」とつづり、日焼けした肌を露出したファッションで、畳に寝そべる写真を複数枚投稿。これにファンからは「なんという美しさ」「綺麗すぎる」「眼福です」などの声が寄せられた。ローラは今年3月に「私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、雑穀やお米、野